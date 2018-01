Eesti poksiässad astuvad nädalavahetusel ringi Tallinna meistrivõistlustel

Kes jääb peale keskkaalus? Seda on raske ennustada, sest ringi on tulemas nii kunagine täht Nikita Molodkin (Avangard), viimasel ajal mitmel üritusel kaasa löönud Sten Sakson (ATP) kui noorteklassist täiskasvanute sekka jõudnud ülitugev Eduard Piirisild (Sofron).

Võimsat duelli on oodata ka kuni 64-kilogrammiste meeste seas, kus on kohal nii Vlad Romanjuk (ATP) kui Hendrik Kont (TÜ ASK).

Kuni 19-aastaste seas on põnev jälgida, millise sammu edasi on teinud poolraskekaalu täht Stiven Aas (Kohtla-Järve). Oodata on finaali tema ja Aleksei Šeršunovi (Kreenholm) vahel, kuid ohtlikke mehi on kohal teisigi.