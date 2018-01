Põnev lugu: kuidas Eesti ründaja venna käsul Itaaliale värava lõi

Neid elukogemusi, mis aitavad Lool jalgpalli enda jaoks lahti mõtestada, on ta peale Eesti meistriliiga kogunud ka Soomes. Seal mängis ta aastatel 2013–2015 ning jõudis esindada nii Pori Nice’i kui ka Merilappi Unitedi klubi. Põhjanaabrite jalgpallielust rääkides jagub Lool vaid kiidusõnu, sest sealne kultuur on Eesti omast sootuks erinev. Kui eelkõige toob loo kangelanna välja, et Soome liigas on tase nii klubide vahel kui ka iga võistkonna sees ühtlasem, siis Maarjamaast erinev on ka üldine suhtumine naistejalgpalli. Loo meenutas, kuidas naiskonna mängudele tehti reklaami ja tribüünidel oli piisavalt pealtvaatajaid. Merilappi eest mängides tulid inimesed linna peal vastu ja soovisid järgmisteks mängudeks edu.

«Eestis juhtub endiselt nii, et kui seltskonnas mainin, et mängin jalgpalli, siis küsitakse vastu, kas naised tõesti mängivad jalgpalli,» selgitas Loo naaberriikide jalgpallikultuuri suurimat vahet.

FOTO: Koen van Weel/AFP Katrin Loo võitlemas Hollandi naiskonna kaitsjaga

Põhjanaabrite juurest saabus vutineiu tagasi Eestisse 2014. aastal, kui astus ülikooli õppima antropoloogiat, milles ta on praeguseks ka bakalaureusekraadi omandanud. Kooli kõrvalt jõudis Loo suvel veel natuke Soome liigas mängida, kuid lõpuks jäi ta siiski kodumaale. Kas tagantjärele on ka veidike kahju, et väliskarjäär vaid kolme aastaga piirdus?

«Ma ei kahetse midagi, sest olnud asju ei saa muuta,» rääkis Loo. «See on minu jaoks raisatud energia ja emotsioon. Loomulikult olen oma peas kerinud, et mis oleks, kui oleksin nooremana jalgpalliga alustanud või varem välismaale siirdunud, kuid kõikide nende agade puhul ei saa ju teada, kas tingimused oleksid samad olnud. Olen rahul sellega, et olen karjääri jooksul nii palju jalgpalli panustanud ning alati endast maksimumi andnud.»

Perekond aitab skoorida

Samas pole jalgpall päris ainuke spordiala, millega Loo seotud on. Nimelt on tema vend Martin Loo tuntud Eesti maastikurattur, kelle töödel-tegemistel õde tublilt silma peal hoiab. Väga tihti üksteise võistluseid paraku vaatama ei jõuta, kuid kui vähegi võimalik, siis tehakse seda siiski.

«Mul on perekonnaga väga vedanud, me kõik toetame üksteist,» rääkis ta. «Kui mu vend on Eestis, siis ta käib ikka mu mänge vaatamas, ning kui minul juhtub olema õigel ajal väike puhkehetk, olen alati proovinud käia talle Eesti maastikuratta meistrivõistlustel kaasa elamas.»

FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS Martin Loo

Vend Martinil on 26aastase vutitari koondisekarjääri juures kanda tähendusrikas roll. Nimelt meenutas Loo, et Eesti rahvusnaiskonna eest löödud väravatest on talle kõige paremini meelde jäänud kaks: kõige esimene tabamus Kasahstani vastu ja 2013. aastal Itaaliale löödud värav. Kuna Martin Loo elas sel ajal Itaalias, sai terve perekond enne koondisemängu ühisel õhtusöögil kokku. Eks natuke arutati ka eesootava kohtumise teemadel ja kui koosviibimise järel hakati laiali minema, siis olevat vend andnud õele hüva nõu.

«Vahetult enne seda, kui läksin tagasi koondise juurde, ütles Martin mulle: «Noh, löö siis Itaaliale värav kah!» Viskasin vastu nalja, et eks ma ikka löön, Itaalia-sugusele tugevale koondisele on ju eriti lihtne ära lüüa,» meenutas Loo. «Kui siis paari päeva pärast lõingi selle värava ära, tuli see naljaviskamine mulle kohe meelde. Ma pole vist kunagi elus nii õnnelik olnud kui selle värava löömise hetkel.»