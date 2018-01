Skandaal Boliivia lagendikul

Ühes on Sainz ja Koolen sama meelt: keset La Pazist Uyuni viinud maratonkatset jõudis Sainz Koolenile ühel mudasel lagendikul järele ja möödumisel tekkis ohtlik olukord. Sealt edasi erinevad meeste selgitused aga täielikult.

Esmalt Sainzi versioon. «Nägin teda ja lülitasin hoiatussüsteemi sisse. Ta märkas mind ja võttis kõrvale. Kiirendasin, kuid just sel hetkel kaotas ta porisel pinnasel ratta üle kontrolli ning vajus tagasi teele, mulle ette,» rääkis hispaanlane. «Suutsin temast imekombel mööda põigata. Mulle endale näis, et hoidsin pigem ränga õnnetuse ära. Mul on temast kahju, aga kindlasti ei riivanud ma teda – tema rattal polnud kokkupõrkest mingit märki.»

Seevastu Koolen pääses enda arvates ülinapilt eluga. Rattale kinnitatud hoiatussüsteem, mis annab ühtaegu 110-detsibellise heli- ja 60-kandelase valgussignaali, teavitas teda tõesti Sainzi lähenemisest. «Tavaliselt on sul sel hetkel 10–20 sekundit aega, et otsustada, mida teha. Seekord aga kuulsin hoiatust, vaatasin üle õla ja samal hetkel paisati mind õhku,­» väitis hollandlane.

«20 sentimeetrit vasakule, ja oleksin surnud. Usun, et see oleks Peugeot’ ja Carlose jaoks palju lihtsam variant olnud, sest siis poleks mul praegu võimalik rääkida,» lisas Koolen sapiselt.

«Mina sõitsin kiirusega 20 km/h, Peugeot aga täiskiirusega, võib-olla 120, 150 või isegi 180 km/h,» jätkas Koolen. «On näha, et minu quad sai kõvasti kahjustada, aga tema ütleb, et ei sõitnud mulle otsa.»

Kus on tõendid?

Peugeot’ tiimi juht Bruno Famin esitas õigustatud küsimuse: kui Sainzi auto tõesti Kooleni sõidukit tabas, kus on siis silmaga nähtavad kahjustused? Famin juhtis tähelepanu sellele, et kõnealusel päeval lõpetas Koolen oma klassi 12. kohaga ning kahel järgmisel etapil jõudis samuti esikümnesse.

Koolenil oli selgitus varuks, ent tõele au andes võib tema jutus olla pisut paranoia algeid. «Vigastada saanud osad on mul alles. Eeldasin, et keegi püüab neid varastada, et ma ei saaks oma juttu enam tõestada, aga need on alles,» esitas Koolen omapärase seletuse.

«Mul on mehhaanikainseneri taust ning ma lasen mõnel 3D-inseneril kõik üle arvutada, aga usun, et selliseks deformatsiooniks on vaja vähemalt 1500–2000 kilogrammi kaaluvat eset. Eks see arvutatakse välja, mis jõuga mind tabati,» lubas hollandlane.

Kui esmapilgul näib, et vastamisi on sattunud suur staar ja väike putukas, siis tegelikult see nii pole. Tõsi, kahekordne autoralli maailmameister Sainz on Dakari 2010. aastal korra juba võitnud ja tema nimi tutvustamist ei vaja. Kuid ka Koolen on pikamaarallidel tuntud tegija. 2015. aastal sai temast esimene sõitja, kes suutnud lõpetada Dakari kõigis neljas klassis: autodel, mootorratastel, quad’idel ja veokitel. Mullu krooniti ta aga quad’i sadulas pikamaarallide sarjas maailmameistriks.