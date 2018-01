Sloveenia kõrgliigasse siirdunud kaitsja: teen kõik selleks, et saada paremaks palluriks

«Tegelikult on siit Horvaatia pealinnani (Zagreb) lähem maa kui Sloveenia omani. Linn ise on isegi Eesti mõistes väike - kõigest 7 000 elanikku. Ent vaatamata sellele siin on suurepärased tingimused - väga hea baas ja muud asjad, mis on profijalgpalluri jaks väga tähtsad. Mulle meeldib siin väga ja teen kõik selleks, et saada paremaks jalgpalluriks.»