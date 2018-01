Williams palkas Sirotkini

Williamsi otsus tähendab, et uue hooaja põhisõitjad on kinnitanud kõik kümme meeskonda. Võrreldes eelmise hooaja viimase etapiga pole aga koosseisus muudatusi teinud neist koguni kaheksa tiimi. Need on Ferrari, Force India, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull, Renault ja Toro Rosso. Ülejäänud kaks meeskonda ehk Sauber ja Williams annavad ühele noorsõitjatele võimaluse debüteerida – Williamsis pääseb rajale Sirotkin ja Sauberis Charles Leclerc.