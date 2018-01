Vastuoluline Gatlin esitati Laureuse auhinnale

Kahel korral keelatud ainete kasutamise eest karistatud USA sprinter Justin Gatlin sattus eelmise aasta lõpus uude dopinguskandaali, kui Suurbritannia väljaanne The Telegraph võttis vahele Gatlini treeneri Dennis Mitchelli ja agendi Robert Wagneri, kes viitasid, et ameeriklasest staar kasutab siiamaani dopingut. Uurimine käib, kuid Londoni maailmameister kandideerib aasta tagasitulija tiitlile.

Möödunud aastal kuulutati aasta meessportlaseks kergejõustikulegend Usain Bolt, kes on Laureuse auhinna võitnud neljal korral. Varem on jamaicalane parimaks kuulutatud 2009., 2010. ja 2013. aastal. Neljanda tiitliga kordas Bolt ka meeste rekordit – varasemalt on neljal korral auhinna võitnud ka tennisist Roger Federer. Federeril on võimalus tänavu aga uus rekord teha. Naiste seast valiti parimaks võimleja Simone Biles, kes võitis Rio olümpiamängudel neli kuldmedalit. Sildaru ees võitis parima ekstreemsportlase auhinna neljakordne mägirattakrossi maailmamister Rachel Atherton.