Shaunae Miller-Uibo meenutas olümpiavõitu: kõik oli hägune!

«Isegi praegu, kui ma seda pilti näen ja räägin oma Rio edust, toob see minus esile nii palju emotsioone.»

Jooksja meenutas hea sõnaga oma abikaasa, eestlasest kümnevõistleja Maicel Uibo toetust ning kinnitas, et temaga koos oli tore olümpiakülas aega veeta. «Mängisime virtuaalmänge ning mäletan, et Ameerika mägedel sõitmine oli päris hirmus. Nii oli võistlustelt hea tähelepanu kõrvale juhtida,» sõnas ta, lisades, et tegelikult enne oma võistlusi ei närveeri.