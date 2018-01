Meistrite liigas finaali jõudnud Rooba: teist kohta ei mäleta keegi

«Publik on meie vastu kindlasti vaenulik, aga sellistes mängudes, nagu ka äsja Tšehhis, on atmosfäär nii suurepärane, et kodupubliku toetus ja melu lisab ka endale head energiat ja motivatsiooni. Loomulikult tahtnuks pidada selle mängu koduväljakul, aga olukord on selline ja pole muud teha, kui anda endast parim ja vastane murda,» mõlgutas Rooba. «Tore on finaali pääseda, aga lõpuks on nii, et kes 6. veebruaril mängust võitjana väljub, on meister ja teist kohta vaevalt et keegi mäletab. Töö on veel pooleli.»