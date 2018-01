Venemaal lahvatas uus dopinguskandaal

Venemaa Kergejõustikuliidu juht Dmitri Šljahtin sõnas, et juhtunu ei üllata teda. «Kahtlustame, et dopinguprobleem pole igas regioonis kahanenud, vaid pigem kasvanud. Aga ma ei saa väita, et sportlased loobusid keelatud ainete tõttu võistlemast enne seda, kui olen saanud vajalikud dokumendid.»