Tipptennisist selgitas, miks Maria Šarapoval sõpru pole

Dokici sõnul on Šarapova siiani teiste mängijate jaoks müsteerium. «Ta ei taha teiste tüdrukutega sõbrustada. Ta on tugev. Mängijana ei näe teda kunagi kuskil mujal kui teisel pool võrku. Ta ei veeda kunagi aega mängijate lounge’is, mis on suurte nimede puhul ebatavaline,» kirjutas ta.

"I love being in the city. I love Australia. I love the summertime...A lot of things to smile about."



«Loomulikult pole see saladus, et me ei ole kõik omavahel sõbrad. Nagu paljud tenniseinimesed, ei tea ka mina Mariat isiklikult. Mängisin temaga 2003. aastal Wimbledonis. Me ei rääkinud eriti, lihtsalt ütlesime kiire «Tere!» Mäletan, et nägin teda paar nädalat hiljem ning ta ei öelnud sõnakestki. Ma ei võtnud seda kunagi isiklikult – see on Maria juures tavaline ja me kõik teame seda.»

Dokic möönas, et mingil määral on selline käitumine Šarapovat aidanud. «Ta on tugev, võitlushimuline ja tahab kõiki alistada. Teisedki, nagu näiteks Eugenie Bouchard, jagavad sama filosoofiat. Serena Williams sellesse kategooriasse ei kuulu. Williams tahab alati rääkida ning küsiks, kuidas läinud on. Ta on ka koridorides palju nähtavam ja talle meeldib suhtlus. See on inimese vaba valik. Samas pole üllatav, et teistel pole Mariast head muljet jäänud.»

Dokic peatus ka Šarapova dopingukaristusel.

30-aastane Šarapova sai eelmise aasta alguses võistluskeelu, sest tarvitas meldooniumit. Venelanna väitis, et on terviseprobleemide tõttu ravimit tarvitanud alates 2006. aastast, kuid ravim lisati keelatud ainete nimekirja 2016. aasta 1. jaanuarist. Ta kaebas Rahvusvahelise Tenniseliidu otsuse spordikohtusse ning tema keeld lühenes 15 kuu peale. Konkurendid vaatasid Šarapova peale üha enam viltu.