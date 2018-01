Eesti koondislane viibib testimisel Norra pronksiklubis

«Joonas on suur ja tugev kaitsja. Ma nägin tema meeskonda (FC Florat – toim) eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel mängimas,» kommenteeris Sarpsborgi spordidirektor Thomas Berntsen Norra meedia vahendusel. «Kui kavatseme soetada mängijaid Eestist, siis nad on tõenäoliselt kaitsjad. Neil on hea kiirus ja füüsiline vorm. Ründajad pole Eestis samal tasemel,» lisas Berntsen.