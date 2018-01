Andres Sõbra korvpallikommentaar: Kristian Kullamäest tehakse Kesk-Euroopas kasvõi sprinter

Kas Kalevist on moodustumas Eesti superklubi? Võib vist nii öelda küll, kuigi varem olin ma sellisele ideele kindlalt vastu. Ent siis oli meil kohalikus liigas ka rohkem mingilgi tasemel klubisid. Nüüd, mil supp on lahjem, toetan ma superklubi ideed. Tänu Kalevi Ühisliiga mängudele ootan õhinal kõiki nädalavahetusi. Pean klubi eestvedajatele Ivar Valdmaale ja Toomas Linamäele tänulik olema. Kalev toob koju kätte mitmed Euroopa tippklubid, mida, kogu austuse juures võrkpallurite ja jalgpallurite vastu, teised suuremad pallimängualad ju ei suuda. Kalevita mängiksid ka meie korvpallurid mingeid madalamaid eurosarju, kus löövad kaasa täielikud kaerad. See ei huvita inimesi. Aga eks tekib ka Kalevist kui superklubist rääkides küsimus, kas meil on Eestis piisavalt tasemel mängijaid, kelle peale meeskond üles ehitada.

Lõpetan ka noorte teemal. Vaatasin Basket TV viimast saadet, kus käidi Saksamaal 18-aastasel Kristian Kullamäel külas. Tema treener ütles seal väga pullilt, et Kristianil on üks halb omadus – kehvad füüsilised eeldused, mis tulevad isa poolt. Mäletan ju ka ise, kui isa Gert pea kolm kümnendit tagasi minu juures mängis. No oligi täielik pardijalg. Aga viskekäsi oli juba siis kindel. Pani täiesti võimatutest kohtadest viskeid sisse. Mulle tundub, et Kristianil on samad omadused nagu isal – hea viskekäsi ja tugev närv. Ja küll ta ka oma füüsise tugevaks saab – Kesk-Euroopas tehakse temast kasvõi sprinter. See poiss on praegu meie andekaim korvpallur. Ega isa detsembris seal Hispaanias naisele sukkpükse ostmas käinud, küllap ta poisile tulevaks hooajaks väljundit otsis. See on äärmiselt oluline, et Kristianil isa näol selline toetaja kõrval on olnud. Tipptasemel läbimurdmiseks on vaja nii toetajaid, õnne kui kindlat tervist.