Kontaveidi mäng peetakse lesbiskandaali põhjustanud väljakul

75-aastase Courti radikaalsed väljaütlemised lesbide osas on leidnud palju vastukaja. Eelmisel aastal rääkis legend, et tennisekarussell on lesbidest pungil. Tema kunagise konkurendi Billie Jean Kingi, kes muuhulgas on ka lesbi, sõnul peaksid Austraalia lahtiste korraldajad Margaret Courti väljaku ümber nimetama.