Kehra tõusis tagasi esikolmikusse, Viljandi sai jagu Coopist

Viimsis said võõrustajad küll 2:1 ette, kuid peagi võttis juhtohjad 11-kordne Eesti meister. Kehralased juhtisid 7:4, lasid vastase korraks minimaalsele kaugusele ning lubasid siis viimsilastel avapoolaja viimase 14 minutiga visata vaid ühe värava! Poolaeg ilma mitme põhimehe – Kaspar Lees, Uku-Tanel Laast, Antti Rogenbaum – mänginud külalistele 13:7.

Teise poolaja algatuseks seadis Kristjan Koovit jalule viigi, aga Alfred Timmo kaks tabamust taastasid Coopi edu. Nüüd oli aeg Viljandi spurdiks ja 7:1-perioodi järel juhtisid külalised 17:13. Veel proovisid noored põlvalased ja 18-aastase Marken Järve kaks järjestikust väravat tegid seisuks 18:20. Viljandi peatreeneri Marko Koksi minutiline mõttepaus toimis ning tema hoolealused said turvalise edu ning võitsid 28:22.