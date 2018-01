Soomlased valisid aasta parimaks suusataja, Mäkinenilt meelitati välja pisarad

«Aitäh. Tunnen end palju mõnusamalt kui esmakordselt aasta sportlaseks valituna. Mitte ainult seetõttu, et olen laval üksi, vaid seepärast, et suutsin paari vaheaasta järel taas tippu tõusta ja saavutada karjääri parima tulemuse,» lausus 2014. aastal koos Jauhojärviga esmakordselt parimaks nimetatud Niskanen tänukõnes. «Unistasin üle aasta sellest, kuidas tulen maailmameistriks ja taastan rõõmu Soome suusatamise üle,» lisas ta.

Soome spordi suursaadiku auhind anti aga Toyota rallivõistkonna juhile Tommi Mäkinenile, kellel galaõhtul näidatud videomontaaž lausa silma märjaks võttis. «Mulle tulid meelde kõik need tunded, mis tippsportlast võiduhetkel tabavad. Seda saabki mõista vaid teine tippsportlane. Võib-olla andsid just need emotsioonid mulle jõudu jätkata,» lausus autoralli neljakordne maailmameister. «Oli ilus aeg, nüüd on teistmoodi ilus aeg.» Mäkineni käe all võitis Toyota mullu kaks rallit: Jari-Matti Latvala oli parim Rootsis ja Esapekka Lappi Soomes. MM-sarjas lõpetati tootjate arvestuses kolmandana, uuel hooajal loodetakse Ott Tänaku ja Martin Järveoja toel küündida kõige kõrgemate auhindadeni.