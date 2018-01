Video: Ennastki üllatanud Hausenberg alistas kõrgushüppes esmakordselt 2 meetri piiri

Lasnamäe kergejõustikuhallis peeti Tallinna noorte meistrivõistlused. Väljaspool arvestust osales ka Hans-Christian Hausenberg, kes püstitas kõrgushüppes isikliku rekordi 2.00. Ilusa soorituse tegi Hausenberg ka kõrgusel 1.95. #kergejõustik #athletics #highjump

A post shared by Eesti Kergejõustikuliit (@eestikergejoustik) on Jan 18, 2018 at 2:02am PST