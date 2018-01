Kontaveidil on hea šanss kerkida WTA-tabelis karjääri kõrgeimale kohale

22-aastase Kontaveidi karjääri kõrgeim edetabelikoht pärineb eelmise aasta juulikuust, kui ta paiknes 27. real. Tõsi, eestlanna ei pruugi ametlikult 25. positsioonile siiski tõusta, sest mitmed tema lähikonkurendid on samuti veel mängus ja võivad edu korral temast mööduda. Seda mõistagi juhul, kui Kontaveit ise mitut vastast enam ei alistaks.

Kaia Kanepi on tänu heale turniirile kerkinud jooksvas tabelis 79. kohalt 66., ent tema jaoks on võistlus tänaseks lõppenud. See aga tähendab, et paar konkurenti võivad temast veel mööduda.