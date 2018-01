Elegar: Machado on parim tagamängija, kellega kunagi koos olen mänginud

Krasnodar on võitnud tänavu juba 22 ametlikku mängu järjest, tänu millele paiknetakse esikohal nii Ühisliigas kui EuroCupi vahegrupiturniiril.

«Ma arvan, et selliste tulemuste taga on meie treenerid. Saša Obradovic on teinud mängijatega suurepärast tööd. Ta jagab mänguaega väga hästi. See on kahtlemata mu profikarjääri pikim võiduseeria. Viimati teenisin nii palju võite oma kolledžimeeskonnaga,» naeris Elegar.

Muuhulgas esitati 31-aastasele ameeriklasele ka kolm küsimust Kalevi ja Eesti kohta.

-Räägime sinu meeskonnakaaslastest. Paljud inimesed mäletavad tänaseni seda aega, mil sa mängisid koos Scott Machadoga Kalevis...

Oo-jaa, see oli imeline aeg. Scott on parim tagamängija, kellega olen kunagi koos mänginud. Oma füüsiliste võimete tipul oli tal suurepärane arusaam mängust. Ta teadis alati, millal sööta. Dmitri Kulagin on mu praegustest meeskonnakaaslastest Machadole veidi sarnane selles osas. Ka tema võib väljakul väga erilisi asju teha.

-Kas sa igatsed Tallinna?

Jaa, mulle meeldis Tallinnas, olgugi, et vahel oli seal külm. Tallinn pole väga suur, kuid see-eest on ta väga mugav ja ilus linn. Kui ilm oli kohutav, vaatasin kodus filme või käisin väljas söömas. Ent olen praegu ka Krasnodaris väga õnnelik. Fännid on suurepärased ja mulle sobib siinne kllima paremini. Loodan, et mängin siin veel mitu hooaega.

-Viie hooaja jooksul on sul kindlasti huvitavaid jutte Ühisliigast rääkida.

Kord, kui ma veel Kalevit esindasin, lendasime Samaarasse, kuid meie taustajõud unustasid mänguvormid Tallinna. Meil oli kaasas vaid 5-6 särki, teistel polnud aga midagi selga panna. Otsustasime kasutada vastasmeeskonna treeningvormi. See on vaieldamatult kõige omalaadsem asi, mis minu mängijakarjääri jooksul on juhtunud.