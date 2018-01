Kontaveit astus Ostapenko alistamisega taas ajaloo lävele

Päev algas aga kibeda kaotusega. Kaia Kanepi (WTA 79.) võitis Carla Suarez Navarro (WTA 39.) vastu küll avaseti, kuid vandus siis alla – nii vastasele kui ka mitu nädalat kimbutanud kõhuviirusele. Ja see pidi olema päeva lihtsam mäng – Suarez Navarro on superstaari tiitlist kaugel ja Kanepi oli ta varasema karjääri jooksul viiel korral alistanud. Kontaveidilt edu loota oli palju keerulisem, sest tema vastaseks oli naistetennise uus kullake, mullune Prantsusmaa lahtiste tšempion, juba 20-aastaselt maailma edetabeli esikümnesse murdnud Ostapenko.