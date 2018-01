Otsepilt: Kontaveit kohtub Austraalia lahtistel Suarez Navarroga ööl vastu pühapäeva

Varem pole 22-aastane eestlanna ja 29-aastane hispaanlanna omavahel kohtunud. Kontaveit on praegu maailma edetabelis 33. ja Suarez Navarro 39. kohal. Hispaanlanna karjääri parim hetk saabus 2016. aasta veebruaris, kui ta oli maailma edetabelis kõrgel kuuendal kohal. Suure slämmi turniiridel on ta jõudnud viiel korral veerandfinaali, ent mitet kunagi sealt kaugemale. Melbourne'is on Suarez Navarro nii kaugele küündinud 2009. ja 2016. aastal, tunamullu kaotas ta seal poolatarile Agnieszka Radwanskale.