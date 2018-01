Video: ameeriklane saatis ajalukku 20 aastat püsinud sprindi maailmarekordi

«Olen täielikus šokis. See pidanuks olema kõigest tema sisehooaja avavõistlus,» imestas tulemuse üle isegi Colemani juhendaja Tim Hall. Suvel Londonis nii 100 meetris kui ka teatejooksus MM-hõbeda saanud Colemani rekordi peab veel ametlikult kinnitama ka IAAF, kuid on selge, et 21-aastane ameeriklane on heas hoos. Mullusel välishooajal jäi just tema nimele aasta parim aeg 100 meetri aeg 9,82. Londonis jättis ta küll selja taha sprindikuninga Usain Bolti, pidi aga tunnistama vastuolulise kaasmaalase Justin Gatlini paremust. Tänavune sise-MM toimub 1.-4. märtsil Birminghamis.