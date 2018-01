Ferrari vastuoluline eriõigus tekitab vormel 1 sarjas paksu verd

Aastatel 1994-2007 Ferrari vormel 1 võistkonda tüürinud Todti sõnul oleks punatiimi kadumine mõistagi sarjale suur löök, kuid ühtlasi andis prantslane mõista, et FIA ei lase endal lõpmatuseni käsi väänata. «Kas ma kardan Mercedese või Ferrari lahkumist? See on nende valik. Kindel on see, et me ei soovi seda. Muidugi on Ferrari ikooni staatuses, nad on ju sarjas selle loomisest peale igal hooajal osalenud. Samas arvan ma, et ka Ferrari jaoks oleks vormel 1 sarjast eemalejäämine väga valus. Tegu on ju ainulaadse brändiga, mille ajaloos on võidusõidu- ja tänavasõiduautod erakordselt tihedalt põimunud,» arutles Todt.