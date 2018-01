Ajalukku sügava jälje jätnud võidusõidulegend tõmbus avalikkuse eest varju

Seejuures võitis Moss tolle hooaja jooksul neli etappi Hawthorni ühe vastu ning mängis võtmerolli Portugali GP järel puhkenud skandaalis. Hawthorni süüdistati nimelt selles, et ta oli ühel rajaosal sõitnud allamäge, teistele autodele vastassuunas. Moss selgitas aga kohtunikele, et Hawthorni auto oli välja surnud ja just tema andis kaasmaalasele nõu, kuidas see allamäge veeredes uuesti käima saada. Tänu Mossi tunnistusele jäid tema selja taga lõpetanud Hawthornile teise koha eest antavad kuus punkti alles. Ilma nendeta oleks hooaja lõpus maailmameistriks kroonitud Moss.

Muuseas tasub ka mainida, et Moss oli ilmselt üks esimesi teadaolevaid dopingutarvitajaid autospordis. Enne Mille Miglia starti andis Fangio talle «maagilise tableti» ning legend räägib, et Moss ei hakanud targu küsima, mida see sisaldab. On vaid teada, et tõenäoliselt oli tegu samasuguse tabletiga, mida sõja ajal kasutasid ärkvelpüsimiseks sõjalendurid... ning et Moss läbis esmalt Itaalias 1000-miilise võidusõidu ning sõitis seejärel läbi öö ja järgmise päeva, et viia oma kallim Itaaliast Kölni. Magamiseks ta peatusi ei teinud, keerates vaid korraks Münchenisse ja Stuttgarti sisse, et süüa seal vastavalt hommikust ja lõunat. Tasub märkida, et Mille Miglia finišipaigast on Kölni tuhatkond kilomeetrit...