Austraalia lahtiste koduleht ennustab Kontaveidi kohtumise tulemust

«Kontaveit on 12 servi tõrjunud punktiks, mis on turniiri paremuselt kolmas tulemus. See on aidanud tal võita märkimisväärsed 61 protsenti vastase teise servi punktidest (63/103). Täpselt niisama järjekindlalt peab ta mängima Suarez Navarro vastu, kes lööb väljakule miljon palli.»