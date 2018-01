Rekordilähedase punktisumma kogunud Uibo: kõik alad on ühtlaselt roostes

Nelja aasta tagusele isiklikule rekordile viie punktiga alla jäänud Uibo kerkis maailma edetabelis teisele kohale, temast eespool on vaid võistluse võitnud 21-aastane britt Tim Duckworth (6071 p). Clemsonis viidi seitsmevõistlus läbi seejuures üsna huvitaval kombel: mõlemad võistluspäevad kestsid 9-st kuni 13-ni, et üksikalade alguseks oleks plats puhas.

Põlvast pärit mitmevõistleja lisas siiski, et kõrgushüpe ja teivashüpe, kus alistusid vastavalt 2.15 ja 5.20, tulid kenasti välja. Rahule võib tehniliste aladega jääda eriti veel seetõttu, et ühelgi üksikalal ta enne mitmevõistluse algust end võistlusolukorras proovile ei pannud.

«Eks varu ole ka seal, aga kokkuvõttes ei saa nende tulemuste üle kurta. 2.15 peaks kõrgushüppes mu uus siserekord olema (varasem tippmark oli 2.13, väljas on Uibo hüpanud ka 2.18 - toim). Ja teivashüppes oli mul all kolm trenni ja umbes 20 hüpet, sest pärast Londoni MM-i võtsin esimest korda teiba kätte jaanuari alguses.»

«Distantsil on raske kõike klapitada,» selgitab Uibo. «Treenisin seetõttu Floridas Shaunae treeneri Lance Braumani juhendamisel. Ütleme nii, et joosta olen viimastel kuudel palju saanud,» muigab Adidase professionaalse sprindigrupiga koos treeninud pikakasvuline atleet. Teatavasti on siiani just sprint olnud Uibo nõrgim külg mitmevõistlejana.