Rjabõškin võitis Eesti rekordiga Tondiraba sisemaratoni

Rjabõskin soovitab Tondiraba sisemaratoni kiiretele jooksjatele, kuna rada kulgeb mööda umbes üheminutilise läbimisega ringil. «Olen eelnevalt jooksnud SEB Tallinna Maratonil 21,1 km rajal ja olin pettunud selles, et stardis on küll 3000 inimest, aga ümberringi ikka need samad, kellega alati jooksed. Tondiraba maratonil on täiesti teine lugu. Oled küll esimene, aga pead kogu aeg mööda jooksma,» rääkis Rjabõškin ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.