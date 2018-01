Inglismaa kõrgliigaklubi vallandas omapärasel põhjusel peatreeneri

Watford teenis 40-aastase Silva juhendamisel Inglismaa kõrgliigas sel hooajal seitse võitu, viis viiki ja tosin kaotust. Hooaega suurepäraselt alustanud Watford on viimasest 11 mängust kogunud vaid viis punkti.

Vallandamise põhjus on äärmiselt omapärane. «Klubi on veendunud, et Silva palkamine oli õige otsus ning kui Premier League’i rivaal poleks põhjendamatult tema suhtes lähenenud, oleksime jätkanud tema juhendamisel,» seisis klubi pressiteates.