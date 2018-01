Lilian Turban püstitas U18 vanuseklassis uue Eesti siserekordi

Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi juht ja nädalavahetuse võistlusel mitut sportlast treenerina juhendanud Heiko Väät tõdes, et erilist heameelt teeb nii suur osalejate arv ja ühtlane tase. «See, et mitmevõistluses oli nii palju võistlejaid, oli üllatav. Ja näiteks tüdrukute U16 klassis oli isegi rohkem osalejaid kui U14 klassis, mis on samuti huvitav tendents. Üldine tase on väga ühtlane ja konkurents korralik. Kui vaadata tulemusi, siis vaid vanuseklasside võitjad olid teistest üle, aga alates teistest kohtadest edasi oli väga kõva rebimine. Meie mitmevõistluse tulevik tundub selles valguses üsna helge,» võttis Väät võistluse kokku.