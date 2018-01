Täht ja Juhkami särasid välisliigades, Tammemaale oluline võit

Prantsusmaa meistriliigas olid vastamisi Martti Juhkamikoduklubi Tourcoing ning Kert Toobali tööandja Rennes Volley. 3:0 (25:21; 25:23; 25:22) võidu võttis Tourcoing ja Juhkami arvele kogunes meeskonna edukaimana 14 punkti (+8). Toobal tegi samuti kaasa kogu kohtumise ja sai lisaks mängu juhtimisele kirja ka ühe punkti. 3:0 (25:17; 26:24; 25:14) võidu sai kirja ka Pariisi Volley ning meeskonna ridadesse kuuluv Ardo Kreek. Temporündaja tõi 7 punkti (+2) ning nii alistati Toulouse. Andri Aganits aitas Montpellier´ 3:1 (26:24; 20:25; 25:16; 25:22) võidule Chaumonti üle, tuues 5 punkti (+3). Prantsusmaa liigas on Pariisi Volley liidrikohal, Tourcoing neljas, Montpellier kuues ja Rennes 11.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai võidurõõmu maitsta Kristiine Miileni tööandja St-Raphael, olles 3:0 (25:12; 25:16; 25:22) üle Chamalieres´t. Miilen oli pärast aasta lõpus saadud hüppeliigese vigastust taas mänguks üles antud ning sekkus episoodiliselt ja tõi ka ühe punkti. Liis Kullerkann ning Pariisi St-Cloud pidid aga vastu võtma 1:3 (25:21; 15:25; 22:25; 27:29) kaotuse Nancy Vandoeuvrelt. Kullerkann tõi 5 punkti (+2). Liigatabelis on St-Raphael viies ja Pariis kuues.

Poola meistriliigas sai raske 3:2 (23:25; 25:20; 25:22; 19:25; 16:14) võidu Robert Tähe ja Keith Pupartikoduklubi Lubini Cupurum, kui jagu saadi Kielce Dafi Społemist. Taas olid tähtsas rollis mõlemad eestlasest nurgaründajad, Täht tõi 19 punkti (+9) ja Pupart 8 punkti (+5). Liigatabelis on Lubin seitsmes. Poola naiste esiliigas olid võidukad Julija Mõnnakmäe ja Solna Wieliczka, saades 3:0 (25:21; 25:16; 25:19) jagu Szczyrki naiskonnast. Tabelis jätkab Wieliczka neljandal kohal.

Düren Powervolleys kohtus Saksamaa kõrgliigas Lüneburgiga ning võttis 3:1 (29:27; 25:20; 23:25; 25:23) võidu. Karli Allik tõi Dürenile 8 punkti (+5). Liigatabelis on Düren neljas. Saksamaa esiliiga põhjadivisjonis sai Kevin Soo leivaisa CV Mitteldeutchland kirja 0:3 kaotuse Lindow-Granseelt. Tabelis ollakse 2. positsioonil.

Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko said Belgias kirja 3:1 (28:26; 25:27; 25:21; 25:19) võidu lähirivaali Roeselare Knacki üle. Eesti rahvusmeeskonna tempomehe arvele jäi 10 punkti. Tabelis on Roeselare esimene, Maaseik teine.

Itaalia meistriliigas oli taas võistlustules Renee Teppan ja Trentino Volley. Eestlasest diagonaalründaja sekkus küll vaid episoodiliselt ning skoori ei teinud, ent meeskond sai 3:1 (25:20; 25:23; 19:25; 25:20) jagu Verona Calzedoniast. Võit tõstis Trentino tabelis neljandaks. Itaalia naiste esiliigas alistas Anna Kajalinakoduklubi Ravenna Olimpia 3:0 (25:17; 25:13; 25:22) Caserta. Kajalina seekord kaasa ei teinud. Liigas on Olimpia 9. kohal.

Türgi meeste meistriliigas pidi kaotusega leppima Ankara Maliye Piyango, kui 0:3 (20:25; 23:25; 22:25)jäädi alla lähirivaalile Galatasaray HDI Sigortale. Oliver Venno oli oma tavapärasel heal tasemel, tuues kaotajate parimana 18 punkti (+12), ent ülejäänud meeskonna panus oli üsna kasin. Liigatabelis hoiab Maliye Piyango kuuendat kohta, Galatasaray on seitsmes.

Soome naiste kõrgliigas pidas Kertu Laagi koduklubi Salo LP Viesti kaks kohtumist. Esmalt alistati HPK naiskond 3:2 (22:25; 25:21; 19:25; 25:22; 15:6), Laak tõi selles kohtumises võitjate parimana 19 punkti (+6). Teises mängus kaotati 0:3 (17:25; 19:25; 20:25) Oriveden Ponnistusele. Eesti koondise diagonaalründaja oli ka selles mängus Salo parim, tuues 14 punkti (+6). Soome liigas on Salo naiskond kolmas. Andrus Raadikul ja Pielaveden Sampol Soome meeste sarjas sel nädalal mänge ei olnud.

Tšehhi meistriliigas võtsid 3:0 (25:21; 29:27; 25:23) võidu Henri Treial ja CEZ Karlovarsko, kui üle oldi Praha VolleyTeam ČZU meeskonnast. Treial tõi 5 punkti (+1). Tšehhi liigas on Karlovarsko kolmandal positsioonil, vahendab volley.ee .

Šveitsi meeste kõrgliigas kaotas Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley 1:3 (23:25; 25:22; 17:25; 15:25) liiga liidrile Lausanne´ile. Liigas on Schönenwerd langenud kuuendaks. Šveitsi naiste meistriliigas oli Anu Ennoki tööandja Pfeffingeni Sm ´Aesch 3:1 (25:22; 24:26; 26:24; 25:23) parem Zürichi Volerost. Nette Peit ja Könizi Edelline said 3:0 (25:23; 25:22; 25:13) jagu VBC Cheseaux´ naiskonnast. Tabelis on Pfeffingen liidrikohal, Köniz 7. Šveitsi meistriliiga B-divisjonis kaotasid Merlin Hurt ja VBC Aadorf 1:3 (27:25; 21:25; 17:25; 23:25) Toggenbrugile. Eestlanna tõi 14 punkti (+9). Tabelis säilitati sellele vaatamata kolmas koht ja finaalringi mängudega alustab Aadorf 3. veebruaril.