Lass jahib USAs rekordeid, Kösterilt Soomes kaksikduubel

Lass vajab veel vaid 3 blokki, et olla oma ülikooli kõigi aegade resultatiivseim blokeerija! Samuti on ta lähedal märkimisväärsele saavutusele, kui tema statistikast on puudu vaid 16 blokki, mis teeks temast Duquesnei naiskonna resultatiivseima blokeerija ühe hooaja kohta. Lassil on kirjas sellel hooajal 61 blokki ning oma karjääri jooksul ülikoolis 175 blokki.