Tšehhitaride duellis jäi staatusekohaselt peale Pliškova

Maailma edetabelis kuuendal kohal olev Pliškova kohtub veerandfinaalis edetabelijuhi Simona Halepiga. Juulis korraks samuti esireketi kohta hoidnud tšehhitar on varem Austraalias jõudnud veerandfinaali korra, eelmisel aastal. Tegu pole aga tema parima saavutusega slämmiturniiril, sest 2016. aastast on tal ette näidata US Openi finaalikoht. Halep on jõudnud kahel korral Prantsusmaa lahtiste finaali, Austraalias pole ta veerandfinaalist kunagi kaugemale küündinud.

Samal tabelipoolel on veel vastamisi sakslanna Angelique Kerber ja ameeriklanna Madison Keys. Kui Kerber on Austraalia lahtiste tunamullune võitja, siis Keys mängis sügisesel US Openil finaalis, ent kaotas seal Sloane Stephensile. Austraalia lahtistel on ta suutnud 2015. aastal jõuda poolfinaali, kuid toona tuli alla vanduda Serena Williamsile.