Rallilegendi poeg saab Monte Carlos võimaluse isa jälgedes käia

«Olen väga põnevil, sest sellisest legendaarsest võidusõidust osasaamine on vägev. Autole pannakse alla naastudega lumerehvid, et saaksin kätte veelgi parema tunde õigest rallisõidust,» sõnas Sainz juunior väljaandele Autosport.

Sainz seenior võidutses Monte Carlo mägiteedel 1991., 1995. ja 1998. aastal. «Oleme isagi kõvasti harjutanud – meil on kodutalus ralliauto, nii et olen palju kruusakatseid läbinud. Ta on Montest palju rääkinud: tean, et siin on rasked katsed, tingimused võivad hetkega muutuda ning lumesajust võib saada vihm või hoopiski ere päikesepaiste. Ning muidugi peavad sul mäekurude ja nõelasilmakurvide läbimiseks olema raudsed närvid,» rääkis Sainz juunior.