Häkkineni lõbus meenutus: kuidas mul käed roolijoodiku pähe raudu pandi

1992. aasta Suurbritannia GP toimumispäeva hommikul magas Häkkinen hotellis nii magusat und, et ei kuulnud äratuskella. Lõpuks virgudes läks soomlasel aga kiireks: Silverstone’i rada oli küll hotellist vaid kümnekonna kilomeetri kaugusel, kuid sinna viiv tee mõistagi publiku autodest pungil täis.

Häkkinen sai aru, et teistega koos ummikus loksudes pole tal lootustki õigeks ajaks hommikusele vabatreeningule jõuda. Õnneks märkas ta tee ääres seisnud politseinikke.

«Küsisin hästi sõbralikult: kas ma tohin sõita vastassuunavööndis, kui sõidan hästi aeglaselt?» meenutas Häkkinen. «Nad ütlesid, et olgu peale. Aga aeglaselt!»

«Mõtlesin, et ahaa – lõpuks sain ka korraliku politseieskordi! Ja vajutasin gaasi põhja...»

«Tegin akna lahti ja politseinik küsis: oled sa purjus või!? Vastasin, et lähen võistlema ja loomulikult pole ma midagi joonud. Ütlesin ka oma nime ja selgitasin, et pean kohe rajale pääsema,» kirjeldas Häkkinen.

Politseinik teatas seepeale resoluutselt: ole või Nigel Mansell, meid see ei huvita! Enne kui Häkkinen arugi sai, oli ta autost välja tõstetud ja käerauad ümber randmete löödud.

«Istusin siis seal boksitee katuse all, käed raudus ja mõtlesin, et mis nüüd saab. Pass võeti ka veel ära. Üritasin küll selgitada, et mehed, mul algab kohe vabatreening, ma pean rajale minema! Kuhugi sa ei lähe, ütlesid nemad...»