FIFA kinnitus: videokohtuniku süsteem jõuab suvisele MMile

VAR on juba olnud prooviks kasutusel sellistes jalgpalli suurriikides nagu Itaalias, Saksamaal ja Inglismaal. «VAR tuleb kindlasti. On hea, kui saame tehnoloogiat kasutada, sest see suurendab aususe määra,» vahendab Sky Sports Le Floc’hi sõnu. Ühtlasi otsib FIFA tema sõnul juba praegu VARi süsteemile sponsoreid, sest sellisest reklaamist on huvitatud paljud tehnoloogiaettevõtted.

Lõpliku ja ametliku otsuse VARi kasutamise kohta teeb 2. märtsil kogunev reeglitekomisjon IFAB. Sinna kuuluvad neli Briti saarte assotsiatsiooni ja FIFA esindus. Brittidel on igaühel üks hääl ja FIFA-l neli, reeglimuudatuse vastuvõtmiseks on vaja, et kaheksast häälest vähemalt kuus oleksid positiivsed.

IFAB on alates 2016. aasta märtsist kogunud VARi puudutavaid andmeid ja need näitavad, et videokohtuniku süsteemi on seni kasutatud 804 mängus. Õige otsuse tegemise protsent on aruande hinnangul 98,9. Mängu jooksul on VARi poole pöördutud keskmiselt alla viie korra, kusjuures 68,8 protsenti kohtumistest on kulgenud ilma vajaduseta VARilt abi otsida.