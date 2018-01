Kus Mart Seim võistelda saab? Dopingupatt jättis tõstmise EMi ootamatult kodutuks

Begaj põrumine dopingukontrollis tuli seejuures halvimal võimalikul ajal, sest Rahvusvaheline Tõstmisliit üritas just MMi ajal ROKile auku pähe rääkida, et ala jääks olümpiaprogrammi ka pärast 2020. aastat. Begaj jäi seejuures stanozololiga vahele juba teist korda – positiivse proovi andis ta pärast «kuldmedali võitmist» ka 2014. aastal Almatõs peetud MMil.

Euroopa maadlusliidu peasekretäri Hasan Akkuse sõnul paisus Albaanias pahameeletorm seepeale nii suureks, et kogu alaliidu juhatus taandus ametist. See tähendab, et praegu pole kedagi, kes Tirana võistlust korraldaks, ning sestap tuleb EM kas edasi lükata või teise kohta üle viia. «Tegu on täiesti ootamatu ja samas väga tõsise probleemiga,» tõdes Akkus.

Albaania tõstmisliidu senine president Gjoza on ühtlasi Euroopa maadlusliidu juhatuse liige. IWF on albaanlasi viimaste aastate jooksul juba kahel korral trahvinud, sest riigi sportlased on andnud kalendriaasta jooksul vähemalt kolm positiivset dopinguproovi.

Romela Begaj positiivne dopinguproov tekitas tõstmismaailmas tõelise kaose. FOTO: YURI CORTEZ/AFP

EM pidanuks Tiranas toimuma 26. märtsist 1. aprillini. Ainsad reaalsed alternatiivid võistluse korraldamiseks on praeguse seisuga Rumeenia ja Gruusia, sest etteteatamisaeg on väga väike. Samas ei saa mõistagi välistada, et esile kerkib veel mõni soovija, kui EMi kuupäeva peaks nihutatama.

Kuhu EM ka ei koliks, oleks tegu järjekorras juba neljanda (!) planeeritava toimumispaigaga. Esialgu pidi tiitlivõistlus peetama Türgi kuurortlinnas Antalyas, kuid IWF määras türklastele olümpiamängudel antud positiivsete proovide tõttu aastase võistluskeelu. Rootsi linn Halmstadt ei suutnud EMiks kuue kuuga valmistuda ning nüüd langes pildilt ka nende asemele astunud Tirana. Seejuures ei saa Türgiga samal põhjusel anda EMi korraldamist ka Venemaale, Aserbaidžaanile, Ukrainale, Valgevenele, Moldovale ega Armeeniale – needki riigid on tiitlivõistlustelt aastaks diskvalifitseeritud.