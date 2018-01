Endine Inglismaa koondislane: pooled profijalgpalluritest tegelevad panustamisega

Nimelt leidis jalgpalliliit, et jalgpallur on viimase kümne aasta jooksul teinud 1260 erinevat panust jalgpallimatšidele. Bartonile määrati 30 000 naela suurune rahatrahv ning 18-kuuline mängukeeld, mida hiljem vähendati viie kuu võrra.

BBC-le antud intervjuus sõnas jalgpallur, et kihlvedudega ei tegele ainult tema, vaid tõenäoliselt pooled profijalgpalluritest. «Kui nad uuriksid välja kõik nimed, kes kunagi panustamisega on tegelenud, tuleks poolele liigale võistluskeeld määrata. Panustamine on sellesse kultuuri sisse kirjutatud,» ütles Barton.

Barton tegi enda sõnul 12 aasta jooksul 15 000 spordipanust. Ta tunnistab, et on panustamissõltlane. «Kokkuleppe mängud on valed ning need kahjustavad sporti. Aga neid ei tohi sassi ajada tavalise panustamisega. Minu jutt jalgpalliliidu ees oli, et kuidas nad saavad nii karmid olla panustamise osas, kui neil endale on ametlik kihlveopartner?»