Revanšinäljas kehralased võõrustavad HC Tallinnat

Põlva Serviti ja Viljandi HC – vastavalt 24 ja 17 punktiga – on koha esinelikus kindlustanud. HC Kehra praktiliselt samuti, ehkki kaotades kaks viimast mängu ning Põlva Coopi kahe võidu korral, on kehralastel õhkõrn võimalus viiendakski jääda. Hetkel on Kehral 15, HC Tallinnal 14, Coopil 12 ja HC Viimsil 10 punkti.

Lepp ja Liiva ühel nõul mängu tähtsuse osas

Kolmapäeval võõrustab HC Kehra HC Tallinnat, kellele novembris 25:26 alla jäädi. «Andsime selle mängu ise käest ja kaotus oli väga valus,» vaatas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva tagasi. «Seega on revanšiisu päris suur, mehed rääkisid juba enne eelmise nädala Viimsi-mängu, kuidas nad ootavad uut vastasseisu Tallinnaga.»

Kehra alistas Viimsi kindlalt 33:20, samal ajal kui pealinlased kaotasid eelmisel nädalal kahel korral Servitile. «Võit Viimsi üle tuli üllatavalt lihtsalt, aga samas andis positiivseid emotsioone ja meeskonnasisene keemia toimis. Oleme tagasi saanud haigusest paranenud Uku-Tanel Laastu ja Kaspar Leesi, ent kaotasime seljavigastusega Dmõtro Jankovski,» selgitas Liiva.

Horvaatias EM-finaalturniiril värskeid ideid kogumas käinud HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas sarnaselt kolleegile, et tegu on väga tähtsa ja põhimõttelise vastasseisuga. «Saab kindlasti olema raske mäng, sest meile on võitu väga vaja. Esinelikusse pääs on meeskonnale oluline, sest vaheturniiril tugevamate tiimidega kohtumised annavad mängijate arengule palju enam juurde,» lisas Lepp.

Tallinna aasta alguse kalender on päris karm, sest kahele Serviti-mängule järgnevad kohtumised Kehra, Minski SKA ja Viljandiga. «Eks me olime selleks valmis, tegime korraliku laagri, aga muidugi pärsivad täisjõuga mängimist pisivigastused, haigused ja kaitseväekohustused,» sõnas Lepp. «Samas andis avaringi edu Kehra üle kindlasti eneseusku ja võttis pisut võidupingeid maha.»

Viljandi HC naaseb kodupubliku silme alla

HC Viimsi pole tänavu Viljandi HC-st jagu saanud, avaringis kaotati kümne, karikavõistluste poolfinaalis koguni 16 väravaga. Mulkidel on selja taga pikk ja raske reis Balti liiga mängudele Leedus, kuid peatreener Marko Koks usub, et taastutakse kiirelt: «Jõudsime alles pühapäeva öösel tagasi, aga eile puhkasime ja kolmapäevaks oleme valmis.»

Viljandi juhendaja rõõmustas, et vähemalt uusi vigastusi Leedu-reis kaasa ei toonud. «Balti liigas läks seis raskeks, aga valmistume nüüd kolmapäevaks. Loomulikult tunneme vastast hästi, aastaid ju juba heideldud, ehkki Viimsi puhul ei tea kunagi, millise koosseisuga nad välismängule saabuvad,» lausus Koks.

«Meil tuleb siiski oma tegemistele keskenduda. Hooaja üks eesmärke on noorte pallurite sulandamine vanemate meeste vahele ja see protsess pole lihtne – noortel peaks olema enam julgust vastutust võtta,» lausus Koks. «Mängime pea kahekuulise pausi järel kodupubliku ees ja tahaks ikka positiivset elamust pakkuda.»

Meistriliiga 13. voor algab juba täna kui Tapal lähevad vastamisi kohalik spordiklubi ja Coop. Novembri algul viimati Põlvas kohtudes viskasid kaks nooruslikku tiimi kokku 72 väravat, ent Coop sai kindla 43:29 võidu. Uut aastat alustasid mõlemad klubid kaotusega – põlvalased jäid alla Viljandile ja Tapa kaotas Aruküla/Audentesele.