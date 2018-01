Kas Tänaku kohatäitja osutub Monte Carlos mustaks hobuseks?

Hooaja avaetapil esindab M-Spordi meeskonda prantslase Ogier’ ja waleslase Elfyn Evansi kõrval ka 39-aastane Bryan Bouffier. M-Spordi pealik Malcolm Wilson on öelnud, et kogenud prantslase suudab oma võimaluse ära kasutada. Võistlussarja ametlikul koduleheküljel ilmunud artiklis ennustatakse Bouffier’d Monte Carlos «mustaks hobuseks».

Ott Tänaku meeskonnavahetuse järel taaskord WRC-sarjas osalev Bouffier sõidab lisaks Monte Carlo etapile ka neljandal rallil, mis leiab aset Korsikal. «Mul on Monte Carlos palju kogemusi, mis aitavad vastavalt tingimustele käituda, kuid see ralli pole kunagi lihtne,» sõnas Bouffier wrc.com vahendusel ning lisas, et Monte Carlo etapp on rallihooaja kõige raskem.