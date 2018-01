JALGPALL. Alles paar nädalat tagasi kergitati Carlos Carvalhali nime kuuldes imestunult kulme: kes see on? Ja miks valis Inglismaa kõrgliigas viimasel kohal virelev Swansea just 52-aastase portugallase selleks meheks, kes peab pärast Paul Clementi vallandamist meeskonna tabeli lõpust ka järgmiseks hooajaks kõrgliigasse tüürima?