McLaren võtab F1-reeglitest viimast ja alustab testidega teistest varem

Nimelt on McLaren tänavuse hooaja eel läbinud suure muutuse – varasemale mootoritootjale Hondale näidati ust ning uuest aastast kihutatakse Renault jõuallikatega. Auto ja uue mootori sobitamine võib aga välja tuua terve portsu pisivigu ning meeskond ei soovi, et väärt testimisaeg Barcelonas nende parandamiseks kulub.

Seega on plaan lihtne: kuigi üldiselt on väljaspool ametlikke testipäevi värskete masinate sõidutamine keelatud, lubavad reeglid igal meeskonnal aastas kulutada kaks päeva ja kuni 100 kilomeetrit, et oma vormeleid reklaamieesmärkidel filmida. McLaren kavatseb need päevad varakult ära kasutada, et uue masina titehädadest aimu saada. Barcelona piiramatut testikilometraaži saab seejärel (loodetavasti) kasutada probleemideta.