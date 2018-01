Margus Kiiver: autoralli MM 2018 – suuri muutusi pole, aga põnev on ikka

Ma mäletan, kuidas ootasin põhikooli ajal suvevaheaja lõpus kooli algust. Ootasin, et saaks taas kokku koolikaaslastega, et jagada suvevaheaja muljeid. Muidugi oli ka väike põnevus uue õppeaasta ees. Peab tunnistama, et enne autoralli MM-sarja algust tunnen ma sama. Mida päev edasi, seda rohkem jälgin ralliuudiseid. Rallikogukond, kus ei tunnistata riikide piire, on hakanud taas aktiivsemalt elama, sest 2018. aasta MM algab juba täna tõelise klassiku, Monte Carlo ralliga.