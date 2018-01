Erki ja Robin Nool lõbusas videointervjuus: õpitulemustes on poeg juba isale silmad ette teinud

Möödunud suvel röövis Robin isalt 27 aastat püsinud Eesti juunioride rekordi, kui ületas 5.31. Nüüd on ta sihile võtnud Erki (ja Valeri Bukrejevi) nimele kuuluva Eesti noorsooklassi (U23) sisetippmargi 5.41, mis jäi eile veel alistamatuks.

«Kindlasti on tal kõige rohkem varu jõu arendamise osas. Robin on sellises vanus, kus kohe, kui kangi puudutad, tuleb jõudu juurde. Aga selleks, et kõrgele hüpata, tuleb tal ka tehniliselt kindlust juurde saada,» sõnab poega juhendav Erki Nool.

Isa ja poeg kinnitavad, et Robini puhul pole välistatud tulevikus ka mitmevõistlejaks spetsialiseerumine. Mäletatavasti tegeles Erkigi noorena mõnda aega vaid teivashüppega, kuid hiljem otsustas ikkagi meie paraadalal maailma tippu pürgida.

«See oleks hea, kui ta varsti minu absoluutse teivashüpperekordi üle teeks. Aga kindlasti oleks ta ka kümnevõistluses võimeline väga hea tulemuse tegema,» arvab 47-aastane Erki. Robin lisab: «Kui teivashüpe tuleb hästi välja, ei tähenda see, et kümnevõistlus ei võiks tulla. Mulle meeldivad kõik hüppealad. Talun ka jooksutrenne hästi, nii et miks mitte proovida.»

USA ülikoolidesse kandideerimiseks sooritatud testidel läks Robinil sedavõrd hästi, et ta võiks pääseda ka tugeva akadeemilise poole pealt tuntud õppeasutustesse, muuhulgas näiteks Stanfordi. Seega, paistab, et selles valdkonnas on Robin juba selgelt tublim kui isa omal ajal.

«Paistab nii küll, jah. Siiamaani on paremad,» tunnistab Erki naerdes. Kuidas Robinil sport ja kool sedavõrd hästi on õnnestunud ühildada? «Eks mul ole head vanemad,» annab noormees perfektse vastuse.