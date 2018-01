Järjekordne šokk: Madridi Real kaotas kodumurul ja kukkus karikasarjast välja

Hispaania kõrgliigas mullu 17. koha saanud ja tänavu 13. tabelireal olev Leganes võitis Reali vastu kohtumise esmakordselt, klubi ajaloos esimest korda jõuti ka Copa del Rey poolfinaali. Nelja hulka on jõudnud veel ka Sevilla ja Valencia, viimase poolfinalisti selgitavad täna õhtul Barcelona ja Espanyol. Seejuures on Espanyolil avamängust kaasa võtta 1:0 võit.

Liigatabelis liidrist Barcelonast juba 19 punkti kaugusele jääv ning isegi teisel-kolmandal kohal olevale Madridi Atleticole ja Sevillale vastavalt kaheksa ja viie punktiga kaotav Real on suutnud kõigis sarjades viimasest kaheksast mängust võita vaid kolm. Karikamängus Cristiano Ronaldole ja Gareth Bale'ile puhkust andnud peatreener Zinedine Zidane tunnistas, et pinge kasvab. «Me ei olnud piisavalt head. Loomulikult tunnen ma vastutust, vägagi. See on läbikukkumine. Aga me läheme edasi: muud meil üle ei jää,» sõnas prantslane.