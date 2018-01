Rahahätta sattunud tennisetipp kaotas suurturniiridel võidetud karikad ära

Nimelt on Becker suutnud ära kaotada kuuest võidetud Suure slämmi trofeest koguni viis. Laia ilma on rändama läinud kolm Wimbledoni ja kaks Austraalia lahtiste võidukarikat, samuti 1992. aastal Barcelonas võidetud paarismängu kuldmedal. Alles on vaid 1989. aastal USA lahtiste karikas.

Mõistagi on omaette küsimus, kuidas saab karjääri jooksul 25 miljonit dollarit teeninud ning hiljem muuhulgas näiteks pikaaegse esireketi Novak Djokovici treenerina ja telekommentaatorina töötanud Becker olla 50. eluaastaks paljas nagu püksinööp. Kuid fakt on see, et mul suvel kuulutati välja tema kui eraisiku pankrot. Sakslane olevat pankuritele võlgu nii suure summa, et tema praegused varad seda ei kata.