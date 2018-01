Kreek oma koduklubi palgaskandaalist: iga aasta nad uurivad, ei midagi uut

«Hetkeseisuga on olukord päris hea, ei saa nuriseda,» sõnas enne hooaega puusavigastusega kimpus olnud 31-aatane Kreek.

Seetõttu jäid hooaja esimesed mängud eestlasel vahele. Nüüd on enesekindlus tasapisi tagasi tulnud. «Alguses polnud füüsiline ja mänguline vorm kõige parem, nüüd näeb mäng võrkpalli moodi välja,» kommenteeris Kreek ning lisas, et aegamööda kasvavad ka mänguminutid ja resultatiivsuspunktid.

Pariisi meeskonnas on temporündaja kohal konkurents äärmiselt tasavägine. Eestlane võitleb mänguaja pärast ameeriklase Mitchell Stahliga ja prantslase Franck Lafitte’ga. «Kõik tahavad mängida. Kellel on kehvem periood – see jääb pingile. Tuleb trennis kõva mees olla,» ütles Kreek enesekindlalt.

Prantsusmaa kõrgliigas hoiab Pariisi Volley 14 vooru järel 11 võidu ja kolme kaotusega liidripositsiooni, kuid karikasarjast langeti välja veerandfinaalis, kus tunnistati teist aastat järjest Nantes’i paremust.

Kreegi sõnul said mängijad korraliku peapesu, kuid pingeid meeskonnas pole ning heideldakse endiselt meistriliiga võidu nimel. «Mängijatel ja juhtkonnal on siht silme ees – vähemalt finaalis mängida. Tiitel poleks halb,» selgitas kaks hooaega tagasi sama meeskonnaga Prantsusmaa meistriks kroonitud Kreek.

Uus kalendriaasta algas Kreegi tööandjale šokiga. Nimelt kahtlustatakse, et üheksakordne Prantsusmaa meister sahmerdab rahaasjadega. Väidetavalt on klubi palgafondiks 255 000 eurot ning see teeks ühe mängija või treeneri keskmiseks palgaks vaid 1800 eurot.