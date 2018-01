Alar Varrak: ma ei tulnud Dzukijasse sünnipäevapeole

Dzukija on kaotanud koduses liigas neli kohtumist järjest - tõsi, neist kolm liiga tippude Kaunase Žalgirise, Lietuvos Rytase ja Lietkabelise vastu. Klubist on lahkunud hiljuti kolm põhimängijat ja peatreener Nikola Vasilev, mis viitab, et niigi kehva kuulsusega klubis pole käsil just parimad ajad.

«Jah, võistkond on keerulises seisus – ma ei tulnud siia sünnipäevapeole,» ütles hooaja lõpuni kehtiva lepingu klubiga sõlmiv Varrak tabavalt. «Lugesin plussid ja miinused kokku. Tegu on siiski hea väljakutsega, sest saan end esmakordselt välisliigas proovile panna. Leedu liigas treenerina tegutsemine näitab Euroopa turul, et oled kuhugi jõudnud. Siin on inimesed väga toredad.»

Dzukija abitreenerina asub tööle kohalik korvpallilegend, olümpiavõitja Valdemaras Chomicius (58). Varrak avaldab lootust, et ta suudab klubi kuue parema hulka viia. Hetkel pole see sugugi utoopiline eesmärk, sest lähikonkurentidest jäädakse maha vaid ühe võiduga.

«Meil on võimalus üks-kaks mängijat meeskonda juurde tuua, ent vahendeid pole palju. Leedu liiga tagumises osas käib tihe rebimine. Eesmärk on jõuda põhiturniirilt edasi ehk kaheksa hulka. Tegelikult peaksime kuue sekka end murdma, vastasel korral tuleb play-off’i esimeses ringis kohe Žalgiris või Rytas vastu,» ütles eelnevad üheksa aastat Kalev/Cramos töötanud treener.

Uue väljakutse tõttu jääb pooleli Varraku koostöö Eesti korvpalliliiduga, kus ta oli ametis nii Eesti koondise abitreeneri kui skaudina. «Tänan korvpalliliitu mõistva suhtumise eest. Meil oli (Tiit) Soku ja (Keio) Kuhiga kokku lepitud, et kui leian välismaalt tööd, võin minna. Puudutasin Dzukija juhtidega rääkides koondiseteemat ja paistab, et mul on vaja veebruaris koondisemängude ajal ikkagi Leedus olla,» rääkis Varrak, kes vabandas ka välismaal mängivate Eesti noorte ees, keda tal oli plaanis lähiajal vaatama minna.