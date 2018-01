Vallandamisohus Zidane Reali hetkeseisust: fiasko!

«See on fiasko!» ei hakanud Madridi klubi peatreener Zinedine Zidane kaotuse järel olukorda ilustama. «Minu koledaim hetk peatreenerina. Aga ma ei kahetse ühtegi mängus tehtud otsust – võtan kõige eest vastutuse.

«Alustada seda mängu moel, nagu ma tegime, on väga halb,» kritiseeris Zidane oma mängumehi. Leganes läks mängu 31. minutil juhtima, vahetult pärast poolajavilet lõi Karim Benzema viigivärava, kuid kaheksa minutit hiljem kindlustas Gabriel külalistele poolfinaalpileti. «Seepärast olen vihane. Ma ei mõista, mis toimub,» lisas treenerist eksmaailmameister.

Zidane on oma lühikese treenerikarjääri jooksul juba võitnud Realiga kaheksa tähtsat karikat-tiitlit, kuid nüüd tema tool kõigub. Ainus tänavune võidušanss on klubil veel Meistrite liigas, kus kohtutakse kaheksandikfinaalis Paris Saint-Germainiga. Peatreener teab, et kui veebruaris eurosarjas ei edeneta, tema pea lendab.