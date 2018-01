Esmakordselt kuulsal võidusõidul osalev Alonso näitas kvalifikatsioonis head aega

«Arvestades, et tegu on ööpäevasõiduga, oli tegu ilmselt mu elu kõige ebaolulisema kvalifikatsiooniga,» ei hakanud hispaanlane siiski suuri sõnu tegema. «Meil on noor võistkond, autos on kaks algajat: mina ja Lando. On isegi hea, kui sul pole kohustust olla superkiire ja võidelda esikoha pärast. Tahan ennekõike õppida ja valmistuda päevaks, mil sõidan kord loodetavasti Le Mansi 24 tunni sõidus,» vaatas Alonso tulevikku.