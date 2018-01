Joosep Susi: milline on sportlase vastutus?

«Hei! Mõtlesin siin eile, et üks printsipiaalne puudujääk Eesti spordis on puudulik kokkupuude sotsiaal- ja iseäranis heategevusliku sfääriga. Läänes näikse tegemist olevat sportlaseks olemise juurde kuuluvaga, millega legitimeeritakse oma staatust. Näiteks äsja näidati Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluse raames Nick Kyrgiost – tänapäeva meeste tennise pahapoissi – mängimas tennist vähihaige tüdrukuga. Mulle näib, et just siin võiks peituda keskne argument väitmaks, et sport on midagi muud peale tsirkuse ja äri. Võimalik, et isegi realistlikum argument, kui spordi Sinu poolt ekspluateeritud pedagoogiline potentsiaal.»