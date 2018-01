Rossi konkurent loodab, et vanameister sõlmib Yamahaga uue lepingu

Seitsmekordse maailmameistri Rossi leping Yamahaga lõppeb algava hooaja järel ning 38-aastane itaallane on öelnud, et uue lepinguga pole põhjust kiirustada. Meeskonnakaaslasest 15 aastat noorem Vinales, kes on Yamahaga seotud kuni 2020. aasta lõpuni, soovib legendaarse võidusõitja jätkamist.

«Ma loodan, et Rossi pikendab lepingut. Valentino on meie meeskonnas väga oluline persoon,» sõnas Vinales väljaandele Autosport. «Alati soovid meeskonnakaaslast edestada. Valentino alistamine tähendab igas sõidus võidu nimel heitlemist. See on üks parimaid asju ning see motiveerib mind palju.»